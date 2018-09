Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 20 settembre 2018 17.49 20 settembre 2018 - 17:49

La Borsa svizzera ha chiuso con ampi guadagni una giornata partita in sordina. L'indice dei titoli guida SMI è salito nuovamente al di sopra della soglia dei 9'000 punti (+0,68%), chiudendo a quota 9'000.81, quello allargato SPI ha guadagnato lo 0,62% a 10'728.83.

Tra le blue chip sono risultate in perdita Adecco (-1,59% a 53,30 franchi), Lonza (-0,69% a 318,70 franchi) - che ha annunciato oggi investimenti per 400 milioni per ampliare il sito di Visp (VS) -, Roche (-0,61% a 235,05 franchi) - il cui CEO risulta essere il manager con il salario più alto a livello europeo stando a uno studio pubblicato oggi dall'agenzia di consulenza WillisTowers Watson -, Givaudan (-0,21% a 2388 franchi), SGS (-0,08% a 2548 franchi) e ABB (-0,04% a 23,33 franchi).

Hanno invece trascinato i listini soprattutto i finanziari: UBS ha guadagnato il 2,98% (a 15,875 franchi), CS Group il 2,46% (a 15,23 franchi) e Julius Bär il 2,30% (a 50,80 franchi). Molto bene anche Richemont (+2,13% a 80,50 franchi), Lafargeholcim (+2,06% a 46,00 franchi), Swatch Group (+1,40% a 390,80 franchi) e Zurich Insurance (+1,26% a 305,90 franchi).

Neuer Inhalt Horizontal Line