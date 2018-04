Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 17 aprile 2018 18.06 17 aprile 2018 - 18:06

Seduta interamente positiva per la Borsa svizzera, con gli indici che si sono rafforzati costantemente con il passare delle ore. L'SMI ha chiuso in rialzo dell'1,07% a 8'820.04 punti. Anche l'SPI ha guadagnato l'1,07%, a 10'412.22 punti.

Tra le blue chip il titolo Sika è stato sospeso verso le 11.20 in vista dell'assemblea generale che si teneva a partire dalle 13.00; a quel momento guadagnava l'1,16% a 7'395.00 franchi. Stamani il gruppo con sede a Baar (ZG) attivo nelle specialità chimiche per il settore della costruzione ha reso noto che nei primi tre mesi ha realizzato un fatturato di 1,55 miliardi di franchi, con una progressione dell'11% in valute locali. Si tratta di un giro d'affari record per un primo trimestre.

Tra le altre aziende quotate nel listino principale in luce soprattutto Lonza (+2,68% a 241.50 franchi), ma anche il lusso con Richemont a +1,98% a 93.82 franchi e Swatch a +1,42% a 458.60 franchi, i ciclici Adecco (+1,94% a 68.36 franchi), ABB (+1,72% a 22.48 franchi), Geberit (+1,61% a 424.00 franchi) e - in maniera un po' meno marcata - LafargeHolcim (+0,90% a 53.58 franchi).

Neuer Inhalt Horizontal Line

subscription form Abbonatevi alla nostra newsletter gratuita per ricevere i nostri articoli.