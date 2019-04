La Borsa svizzera ha chiuso l'ultima seduta della settimana in ribasso, con l'indice SMI dei titoli guida in flessione dello 0,67% a 9'484,91 punti, mentre l'indice complessivo SPI ha ceduto lo 0,49% a quota 11'344,22.

Il listino è stato appesantito dai pesi massimi difensivi: Roche ha perso il 2,18% (a 266.55 franchi), Novartis l'1,56% (a 81.00 franchi) e anche il colosso dell'alimentare Nestlé è scivolato dello 0,87% (a 95.53 franchi). Alcon, scorporata da Novartis, ha lasciato sul terreno il 3,57% (a 54.00 franchi), in seguito un declassamento dell'azione da parte di Société Générale. In forte arretramento anche Lonza (-3,48% a 297.20 franchi), in seguito a una raccomandazione negativa da parte della società finanziaria Mainfirst.

Di segno più invece i bancari, dopo che JPMorgan Chase ha archiviato il primo trimestre con utili e ricavi in crescita: UBS ha allungato il passo dell'1,45% (a 12.92 franchi) e Credit Suisse del 2,95% (a 12.91 franchi).

Nello stesso comparto finanziario Swiss Life ha segnato una variazione di +0,46% (a 456.30 franchi) e anche Zurich Insurance (+0,09% a 317.10 franchi) ha finito sopra la soglia della parità. Solo Swiss Re non si è mantenuta a galla (-0,18% a 99.40 franchi).

Contrastato il segmento del lusso: Swatch (-0,10% a 296.70 franchi)) ha perso vigore sul finale di seduta, mentre ha accelerato la concorrente Richemont (+1,22% a 72.82 franchi). Tra i valori ciclici si sono messe in evidenza ABB (+1,23% a 19.77 franchi) e soprattutto Adecco (+2,43% a 58.16 franchi). Negative invece Geberit (-0,10% a 411.00 franchi) e LafargeHolcim (-0,58% a 51.86 franchi).

L'attenzione oggi era comunque puntata sullo sbarco in borsa di Stadler Rail, il costruttore di treni turgoviese dell'ex consigliere nazionale Peter Spuhler : il prezzo di emissione era stato fissato a 38 franchi e il titolo ha subito riscontrato successo. L'azione, che porta la denominazione SRAIL, alla fine delle contrattazioni valeva 43,10 franchi (+13,42%).

