Questo contenuto è stato pubblicato il 30 agosto 2018 18.06 30 agosto 2018 - 18:06

La Borsa svizzera ha archiviato una seduta tutta in rosso. L'indice principale SMI ha chiuso in calo dello 0,46% a 9'042,06 punti, quello allargato SPI dello 0,39% a 10'804,66 punti.

Gli investitori si mostrano prudenti in attesa dell'esito dei negoziati riguardo al trattato Nafta tra le delegazioni di Canada e Stati Uniti, è stato rilevato. Preoccupa sempre anche la guerra commerciale sino-americana cui si aggiungono le crisi in Turchia nonché in Argentina.

Tra le blue chip erano sotto pressione soprattutto Swatch Group (-1,93% a 427,70 franchi) e i bancari, con Julius Bär in flessione dell'1,45% a 51,54 franchi, Credit Suisse dell'1,35% a 14,65 franchi e UBS dello 0,91% a 15,29 franchi. Hanno perso oltre un punto percentuale anche Swisscom (-1,09% a 435,00 franchi) e ABB (-1,03% a 23,07 franchi). In controtendenza ha terminato solo SGS (+0,39% a 2'588,00 franchi).

