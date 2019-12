La Borsa svizzera ha chiuso la seduta in forte perdita, con l'indice SMI dei principali titoli che ha segnato un calo dell'1,12% a 10'232,93 punti, mentre l'indice complessivo SPI è sceso dell'1,04% a quota 12'378,23.

Sugli investitori hanno pesato le incertezze legate a nuove tensioni commerciali, dopo che il presidente USA Donald Trump ha confermato ieri i suoi piani per introdurre tariffe punitive sui prodotti francesi, annuncio che ha innescato la reazione del governo di Parigi, intenzionato a sua volta a prendere in considerazione misure di ritorsione.

Trump ha peraltro dichiarato di non avere fretta di concludere un accordo commerciale con la Cina, fatto che ha alimentato un clima di nervosismo. L'intesa, secondo quanto lasciato intendere dal capo della Casa Bianca, potrebbe slittare a dopo l'elezione presidenziale del 2020.

Sulla piazza zurighese a soffrirne sono stati soprattutto i titoli bancari, con UBS che è scivolata pesantemente del 2,75% (a 11.675 franchi) e Credit Suisse del 2,89% (a 12.605 franchi). Debole, sul mercato allargato, Julius Bär (-2,43% a 45.43 franchi), ma in affanno è risultato anche il segmento del lusso, con Richemont che ha perso l'1,92% (a 73.58 franchi) e Swatch l'1,47% (a 267.90 franchi).

I listini sono stati trascinati verso il basso pure dai pesi massimi difensivi: Roche in particolare ha lasciato sul terreno l'1,12% (a 300.00 franchi), facendo così peggio di Novartis (-1,05% a 89.45 franchi) e del colosso dell'alimentare Nestlé (-0,90% a 101.62 franchi). Tra i titoli ciclici la peggiore è stata ABB (-1,02% a 21.45 franchi), ma non ha brillato nemmeno LafargeHolcim (-0,97% a 50.82 franchi), mentre tra gli assicurativi maglia nera è stata SwissLife (-1,58% a 486.30 franchi). L'unico titolo in rialzo oggi è stato Swisscom (+0,39% a 510.40 franchi).

Sul mercato allargato Schmolz+Bickenbach, dopo l'intesa di ieri sulla ricapitalizzazione, è avanzata del 18,85% (a 0.258 franchi).

