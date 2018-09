Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 3 settembre 2018 17.50 03 settembre 2018 - 17:50

Seduta poco dinamica ma positiva per la Borsa svizzera: l'indice dei valori guida SMI ha chiuso sopra la soglia dei 9000 punti, a 9003,47, guadagnando lo 0,33% rispetto a venerdì, mentre il listino globale SPI è avanzato dello 0,25% a 10'766,68 punti.

I titoli del lusso Swatch (-3,38% a 399,60 franchi) e Richemont (-1,14% a 84,72 franchi) hanno fatto segnare i peggiori risultati della giornata, seguiti dal ciclico LafargeHolcim (-1,04% a 46,71 franchi).

I pesi massimi Nestlé (+0,15% a 81,50 franchi), Roche (+0,52% a 242,05 franchi) e Novartis (+0,80% a 81,02 franchi) sono risultati ricercati, come gli assicurativi. Zurich Insurance, Swiss Re e Swiss Life (miglior risultato in assoluto tra le blue chip) hanno fatto rispettivamente segnare +0,68% (a 297,20 franchi), +1,42% (a 88,40 franchi) e +1,57% (a 356,70 franchi). I bancari sono evoluti in modo contrastato: sopra la linea di demarcazione UBS (+0,56% a 15,22 franchi) e Credit Suisse (+0,79% a 14,63 franchi), sotto Julius Bär (-0,43% a 51,30 franchi).

