La borsa svizzera ha chiuso la seduta odierna in territorio positivo, con l'indice SMI dei titoli guida in progressione dello 0,45%, a 8'914,14 punti, mentre l'indice complessivo SPI è salito dello 0,48% a quota 10'408,94.

Sulla piazza zurighese non hanno quindi pesato l'incertezza sull'iter della Brexit e i timori per i riflessi dell'indagine americana sul colosso cinese Huawei, che hanno invece a lungo condizionato i principali mercati europei.

Sul fronte interno hanno contribuito a sostenere i listini il gigante dell'alimentare Nestlé, che ha allungato dello 0,99% (a 83.94 franchi) e la multinazionale della farmaceutica Novartis, progredita dello 0,73% (a 88.02 franchi), mentre insignificante è stata la spinta impressa da Roche, che ha perso vigore sul finale (+0,04% a 257.15 franchi).

Hanno frenato i titoli bancari, dopo le deludenti cifre relative al quarto trimestre di Morgan Stanley, rivelatesi inferiore alle attese degli analisti, e dopo l'avvertimento sugli utili lanciato da Société Générale. UBS ha lasciato sul terreno lo 0,56% (a 13.27 franchi), Julius Bär lo 0,65% (a 39.83 franchi) e Credit Suisse lo 0,99% (a 11.98 franchi). Nello stesso comparto finanziario, gli assicurativi hanno invece mostrato maggiore resistenza, con Zurich Insurance a + 0,59% (a 307.90 franchi), Swiss Life a +0,78% (a 413.40 franchi) e Swiss Re a +0,24% (a 93.58 franchi).

Tra i titoli ciclici, più sensibili alle variazioni congiunturali, Geberit ha fatto un balzo del 2,93% (a 376.40 franchi) in scia alla presentazione dei dati relativi al fatturato del 2018. Lo specialista sangallese di tecnologia degli impianti sanitari ha annunciato vendite per 3,08 miliardi, in aumento del 5,9%, un dato in linea con le più rosee stime degli analisti. Quanto a Lonza (+1,17% a 276.70 franchi) gli investitori hanno reagito positivamente al nuovo rating assegnatole da Standard & Poor's.

Meno dinamico invece il segmento del lusso: Swatch è scesa dello 0,07% (a 301.50 franchi) e Richemont dello 0,15% (a 67.12 franchi). Sul mercato allargato AMS ha ceduto il 2,99% (a 24.00 franchi).

