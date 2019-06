Giornata al rialzo per la Borsa svizzera, che dopo l'avvio in positivo è rimasta al di sopra della linea di demarcazione e ha chiuso con l'indice dei valori guida SMI a 9'748.76 punti, in progressione dello 0,69%. Quello allargato SPI ha terminato a 4'153.77 (+0,79%).

L'ultima giornata della settimana è stata densa di dati macroeconomici, tra cui quelli sulla produzione industriale della Germania (scesa ad aprile dell'1,9%, una flessione decisamente maggiore alle previsioni degli analisti che indicavano un calo dello 0,5%). In Francia la bilancia commerciale ha chiuso con un saldo negativo di 5 miliardi di euro contro i -5,5 miliardi del mese precedente. Dagli Usa infine, sono giunti i dati riguardanti la disoccupazione. Nel mese di maggio l'economia statunitense ha creato 75.000 posti di lavoro, decisamente al di sotto delle attese degli analisti, che scommettevano su 175.000 posti.

Sul fronte interno ha probabilmente influito sui listini la decisione del Consiglio federale di non firmare l'Accordo istituzionale concluso con l'Unione europea. L'esecutivo ha chiesto chiarimenti su protezione dei lavoratori, aiuti di Stato e direttiva sulla cittadinanza europea. Nell'attesa si attende il riconoscimento dell'equivalenza della Borsa svizzera oltre la fine di giugno.

A Zurigo la giornata, già partita più che positivamente, si è conclusa con tutti i titoli al di sopra della linea di demarcazione ad eccezione di Novartis (-0,03% a 87,30 franchi), che oggi ha annunciato un cambio ai vertici del comparto farmaceutico, e Credit Suisse (-0,48% a 11,39 franchi). UBS ha chiuso appena al di sopra della cesura (+0,04%, a 11,63 franchi) dopo le precisazioni riguardanti la sua joint venture con la holding finanziaria giapponese Sumitomo Mitsui Trust.

Particolarmente forti i titoli più sensibili alla congiuntura Sika (+2,11%, a 154,80 franchi), Lonza (+1,45%, a 321,30 franchi), Geberit (+1,37%, a 452,40 franchi) e ABB (+1,33% a 19,09 franchi), come pure Swiss Re (+1,83% a 98,86 franchi), che oggi ha fornito informazioni riguardanti l'entrata alla Borsa di Londra (LSE) della sua filiale britannica ReAssure.

Oltre a Swiss Re è stata buona la performance anche di tutti gli altri assicurativi: Zurich ha chiuso a +0,72% (334,10 franchi) e Swiss Life a +0,99% (468,60 franchi).

Questa la chiusura, in ordine sparso degli altri titoli: Adecco (+0,98%, a 55,38 franchi), Alcon (+0,53%, a 58,34 franchi), Givaudan (+1,30%, a 2'729 franchi), Lafargeholcim (+1,08%, a 49,52 franchi), Nestlé (+1,06%, a 101,40 franchi), Richemont (+1,08%, a 78,62 franchi), Roche (+0,41%, a 269,40 franchi), SGS (+0,62%, a 2'585 franchi), Swatch Group (+0,65%, a 265,10 franchi) e Swisscom (+0,47%, a 493,40 franchi).

