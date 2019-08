La Borsa svizzera ha chiuso la seduta odierna in rialzo con l'indice SMI dei principali titoli che ha fatto segnare una progressione dello 0,82% a 9'838,48 punti, mentre l'indice complessivo SPI è salito dello 0,81% a quota 11'979,83.

Lo SMI si è quindi riportato sopra la soglia dei 9.800 punti, ma gli operatori non hanno attribuito eccessiva importanza al trend al rialzo. "Il movimento altalenante continua", ha commentato un trader. Gli ordini di acquisto sono stati favoriti dalla prospettiva della formazione di un governo in Italia e dai dati USA sulla crescita del pil nel secondo trimestre (+2%, in linea con le previsioni) e sui consumi (+4,7%, sopra le attese).

Sulla piazza zurighese sono risultati in sensibile rialzo i bancari, con Credit Suisse che è avanzata dell'1,61% (a 11.39 franchi) e UBS dell'1,21% (a 10.42 franchi). UBS ha annunciato oggi la nomina di Iqbal Khan, ex manager di Credit Suisse, a co-responsabile del comparto gestione patrimoniale e la notizia è stata accolta favorevolmente dai mercati. Ancora più decisa la progressione di Julius Bär (+2,30% a 38.65 franchi) nel mercato allargato.

Nello stesso comparto finanziario hanno allungato il passo gli assicurativi Zurich Insurance (+1,48% a 349.80 franchi) e Swiss Life (+1,08% a 467.40 franchi). Meno brillante Swiss Re (+0,33% a 98.12 franchi).

Tra i pesi massimi difensivi il colosso dell'alimentare Nestlé è progredito dello 0,93% (a 110.30 franchi). Leggermente positivi pure i farmaceutici Novartis (+0,27% a 87.85 franchi) e Roche (+0,09% a 270.65 franchi). Molto richiesto anche il segmento del lusso con Richemont in progressione dell'1,35% (a 76.58 franchi) e Swatch dell'1,28% (a 268.40 franchi).

Sul mercato allargato Temenos, che ieri ha annunciato l'acquisizione del fornitore americano di servizi bancari digitali Kony, è salita del 2,79% (a 162.35 franchi). L'azienda biotecnologica Idorsia, che si appresta a presentare i risultati di test clinici relativi a due farmaci per la pressione arteriosa, ha fatto un balzo del 5,19% (a 27.14 franchi).

