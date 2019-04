Dopo un'apertura in ribasso, nel corso della mattinata la Borsa svizzera ha girato in positivo: alle 11:05 circa l'indice dei titoli guida SMI guadagnava lo 0,15% a 9'498,90 punti, quello allargato SPI lo 0,58% a 11'410,00.

A pesare sul mercato è in particolare Nestlé, a causa del pagamento dei dividenti. Il titolo perde attualmente l'1,70%, risultando maglia nera.

Per il resto, gli esperti contattati dall'agenzia AWP valutano la situazione come serena, soprattutto a causa dei segnali congiunturali positivi provenienti dalla Cina. Le contrattazioni sono piuttosto calme, anche perché nel corso della settimana sono previsti i trimestrali di giganti come Roche e Nestlé.

Nonostante l'annuncio di un nuovo azionista di peso come Artisan Partners, il titolo di ABB non risulta particolarmente appariscente, con un +0,68% che lo piazza grosso modo al centro della classifica del listino elvetico.

Risultano invece spumeggianti Credit Suisse e l'ultima arrivata Alcon, che fanno segnare rispettivamente un +2,52% e un +2,00%. Bene anche Swatch (+1,38%). A parte Nestlé, l'unico titolo in negativo è attualmente Givaudan (-0,08%).

Neuer Inhalt Horizontal Line