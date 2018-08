Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 31 agosto 2018 15.35 31 agosto 2018 - 15:35

La Borsa svizzera prosegue la seduta in calo anche nel primo pomeriggio: alle 15.15 l'indice principale SMI cedeva lo 0,74% a 8'974,91 punti, quello allargato SPI lo 0,68% a 10'731,68 punti.

Tra le blue chip, praticamente tutte in negativo, sotto pressione sono soprattutto i titoli del lusso Swatch (-3,62%) e Richemont (-2,19%) nonché Lafarge Holcim (-2,32%). In flessione anche gli altri ciclici ABB (-0,91%) e Geberit (-0,95%), mentre Adecco è l'unico titolo del listino in crescita (+0,10%).

Perdono almeno un punto percentuale anche Sika (-1,85%), SGS (-1,55%), UBS (-1,24%) e Givaudan (-1,05%), che non sembra approfittare di nuovi rating attribuiti dalle agenzie Moody's e Standard & Poor's (rispettivamente "Baa1" e "A-").

Tra i pesi massimi difensivi Novartis segna un calo dello 0,81%, Roche dello 0,23% e Nestlé dello 0,05%.

