Questo contenuto è stato pubblicato il 24 luglio 2018 17.57 24 luglio 2018 - 17:57

La Borsa svizzera ha chiuso oggi in positivo, recuperando le perdite di ieri. L'SMI in giornata ha superato i 9000 punti e ha concluso a 9005,58, in aumento dello 0,52%; l'indice allargato SPI è salito dello 0,43% a 10741,11 punti.

In testa alla classifica dei vincitori dell'SMI si è piazzata UBS (+4,32%, 15,95 franchi) che ha presentato risultati trimestrali migliori rispetto alle previsioni.

Anche Credit Suisse ha chiuso in rialzo (+2,28%, 15,68 franchi) mentre Julius Bär, che ha pubblicato ieri i risultati, ha ceduto lo 0.81% (54,14 franchi). Hanno guadagnato più del 2% Credit Suisse (+2,28%, 15,68 franchi), Adecco (2,70%, 60,18 franchi) e Lafargeholcim (+2,00%, 48,40 franchi), mentre Swiss Life ha superato l'1% (+1,27%, 350,40 franchi).

