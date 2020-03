Borsa svizzera in profondo rosso sulla scia dell'epidemia di coronavirus. Poco prima delle 16:00 l'indice dei titoli guida SMI perdeva il 4,83% a 9'653,42 punti, quello allargato SPI il 4,54% a 11'787,85 punti.

I singoli titoli dello SMI risultano attualmente tutti in perdita, in una giornata caratterizzata dal fatto che per la prima volta sia UBS che Credit Suisse sono scambiate a meno di 10 franchi per azione. Particolarmente in flessione sono Sika (-7,18%), Alcon (-6,33%) e persino il peso massimo difensivo Roche (-5,57%).

