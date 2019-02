La Borsa svizzera prosegue la seduta in rialzo. Alle 15.15 l'indice principale SMI guadagna lo 0,39% a 9'352.41 punti, quello allargato SPI pure lo 0,39% a 10'942.88 punti.

Tra le blue chip ancora pesante UBS (-1,80%) dopo la multa miliardaria incassata ieri in Francia. In forte calo anche Sika (-1,74%), che pubblicherà i propri conti annuali domani, e Swatch (-1,33%). In luce per contro Swiss Re (+1,13%), la quale ha informato oggi sull'andamento dei suoi affari nell'esercizio scorso, Nestlé (+1,19%) e Geberit (+1,38%).

Nel mercato allargato tra le aziende che hanno pubblicato oggi i risultati del 2018 GAM, dopo una mattinata in calo sale ormai dell'8,98%, mentre la Banca cantonale vodese sale dell'1,81%. Meier Tobler, senza chiara direzione, attualmente perde l'1,40%. Da parte sua Asmallworld avanza del 10,61% dopo aver reso noto il rilevamento della gestione di un resort alle Seychelles. Also cresce del 3,48% dopo l'annuncio di un partenariato con PTC.

Neuer Inhalt Horizontal Line