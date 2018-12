La borsa svizzera rimbalza, dopo il tonfo di ieri: alle 11.36 l'indice dei valori guida SMI segnava 8540,98 punti, in progressione dello 0,15% rispetto a ieri, mentre il listino globale SPI era pressoché stabile (+0,04%) a 9944,83 punti.

Ieri Wall Street ha chiuso in progressione dopo una seduta particolarmente turbolenta, con indici che hanno reagito in particolare al crollo del prezzo del petrolio e a un possibile aumento dei tassi della Banca centrale statunitense (Fed), che dovrebbe comunicare in merito in serata.

Novartis (+0,17%) cresce come il mercato. La sua filiale Sandoz ha firmato un accordo con il laboratorio cinese Gan & Lee per la commercializzazione e la fornitura di biosimilari di insulina. Il colosso farmaceutico di Basilea ha anche annunciato l'acquisizione del produttore californiano di dispositivi medici Tear Film Innovations attraverso la sua filiale oftalmologica Alcon.

I due titoli del lusso Swatch (+3,25%) e Richemont (+1,95%) a metà giornata fanno segnare i progressi maggiori. All'inizio della settimana, entrambi avevano perso terreno dopo un abbassamento della raccomandazione da parte di Morgan Stanley.

Neuer Inhalt Horizontal Line