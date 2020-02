La Borsa svizzera prosegue la seduta in rialzo, con i listini che hanno pure ampliato i guadagni rispetto alla mattinata. Alle 15.10 l'SMI sale dello 0,98% a 10'769.03 punti, l'SPI dello 0,99% a 13'043.82 punti.

Tra le blue chip sempre in forte rialzo Swatch (+2,90%) e Richemont (+2,57%): la Cina è un importante sbocco per il settore del lusso e tra gli investitori cresce la fiducia che l'epidemia di coronavirus non sarà tanto forte come inizialmente pensato.

Guadagnano oltre il 2% anche i ciclici ABB (+2,30%), Sika (+2,19%) e Adecco (+2,15%) nonché Credit Suisse (+2,03%). Sempre sotto pressione invece SGS (-4,66%) in seguito al parziale disimpegno di un grande azionista. Si sono per contro portate sopra la parità Novartis (+0,01%) e Swisscom (+0,26%).

Nel mercato allargato hanno reso noto l'andamento degli affari nel 2019 Aluflexpack (+1,40%) e la Banca cantonale lucernese (LUKB, +1,70%).

