Questo contenuto è stato pubblicato il 23 aprile 2018 17.51 23 aprile 2018 - 17:51

Risultati non giudicati eccellenti di UBS e interessi in rialzo delle obbligazioni hanno frenato oggi i listini alla Borsa svizzera. L'indice principale SMI ha ceduto lo 0,01% a 8806,63 punti. L'indice completo SPI ha chiuso in crescita dello 0,12% a 10'421.33 punti.

Osservata speciale oggi UBS, che ha presentato i trimestrali. La maggiore banca svizzera ha registrato nel primo trimestre del 2018 un utile netto di 1,51 miliardi di franchi, mettendo a segno una progressione del 19,3% su base annua. Il CEO Sergio Ermotti ha definito "ottima" la performance dell'istituto da lui diretto. Meno convinti gli investitori, tanto che il titolo ha ceduto il 2,50% a 16,77 franchi. Diversi analisti hanno giudicato sotto le attese la prestazione della grande banca nella gestione patrimoniale.

Tra gli altri bancari, Credit Suisse è avanzava dello 0,59% a 16,28 franchi mentre Julius Baer ha ceduto lo 0,68% a 58,10 franchi. Contrastati i titoli difensivi, con Roche in crescita dello 0,90% a 217,60 franchi, Novartis in flessione dello 0,05% a 76,04 franchi e Nestlé dello 0,35% a 74,94 franchi.

