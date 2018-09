Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Si prospetta una crisi per le borse l'anno prossimo: ne è convinto Anastassios Frangulidis, capostratega presso Pictet Asset Management, che vede i mercati anticipare la prossima recessione americana.

Da partire dal 2020 la congiuntura statunitense comincerà a soffrire e le borse anticiperanno questi sviluppi di qualche mese, afferma Frangulidis in un'intervista pubblicata oggi dal portale finanziario Cash.ch. "Già a partire dal 2019, tendenzialmente nella seconda parte dell'anno, la situazione sui mercati finanziari sarà critica".

Secondo l'esperto al momento non vi è comunque un pericolo immediato di recessione causato dalle vertenze commerciali. Questo non vuol dire però che non vi sarà poi un rallentamento economico. Da sei a nove mesi prima i mercati si accorgeranno che gli utili aziendali scenderanno fortemente, cosa che causerà un fuggi fuggi dalle azioni.

Forse non vi sarà un crollo del 55% come quello subito dall'indice americano S&P nel 2008. "Ma si assisterà sicuramente a una forte correzione". Uno dei possibili effetti scatenanti sarà una politica monetaria più restrittiva praticata dalla Federal Reserve.

Prima di allora - prosegue Frangulidis - vi è la possibilità che in svizzera l'indice SMI cresca ulteriormente, superando il suo massimo di tutti i tempi raggiunto il 24 gennaio 2018, con 9616,38 punti. Questo grazie alla spinta che daranno i titoli difensivi.

