Questo contenuto è stato pubblicato il 3 ottobre 2018 15.44 03 ottobre 2018 - 15:44

Il 51% dei brasiliani pensa che Luiz Inacio Lula da Silva, l'ex presidente attualmente in carcere per scontare una condanna a 12 anni per corruzione, debba rimanere dietro le sbarre, secondo un sondaggio della Datafolha pubblicato dal quotidiano Folha de S. Paulo.

L'inchiesta demoscopica prevedeva tre possibili risposte: "Lula deve scontare la condanna e restare in prigione", "Lula dovrebbe essere perdonato e liberato" e "Lula dovrebbe scontare la condanna ma agli arresti domiciliari".

Il 51% degli intervistati ha scelto la prima possibilità, il 37% la seconda e l'8% la terza, mentre il 3% non ha scelto nessuna delle tre.

Il 78% di quelli che sono favorevoli alla scarcerazione dell'ex presidente hanno detto che voteranno per Fernando Haddad - erede politico di Lula - alle elezioni presidenziali, mentre l'82% di quelli che vogliono che resti in prigione si sono identificati come elettori di Jair Bolsonaro, il candidato di estrema destra in testa ai sondaggi per il primo turno delle elezioni, che si svolgerà domenica prossima.

