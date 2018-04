Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

6 aprile 2018 21.46

Il Tribunale superiore di giustizia (Stj) brasiliano ha respinto la richiesta di habeas corpus presentata stamane dagli avvocati dell'ex presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva per sospendere l'ordine di carcerazione emesso ieri dal giudice Sergio Moro.

Questi ha chiesto all'ex presidente di costituirsi a Curitiba entro le 17.00 di oggi (le 22.00 in Svizzera), per iniziare a scontare la pena di dodici anni che gli è stata inflitta per corruzione. Lo ha reso noto lo stesso Stj su Twitter.

