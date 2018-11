Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Il presidente eletto brasiliano, Jair Bolsonaro, ha affidato la potente Banca Nazionale per lo Sviluppo Economico e Sociale (Bndes) del paese sudamericano all'ex ministro del Tesoro del governo di Dilma Rousseff, Joaquim Levy.

Levy è stato il titolare del Tesoro scelto da Rousseff all'inizio del suo secondo mandato presidenziale, nel gennaio del 2015. Attualmente è dirigente alla Banca Mondiale.

Bolsonaro ha spiegato che è stato il suo futuro superministro economico, Paulo Guedes, a proporre l'incarico a Levy. "Io non ho parlato con lui, lo ha fatto Guedes. Avevo i miei dubbi perché ha lavorato con Dilma e con Sergio Cabral (l'ex governatore di Rio attualmente in carcere) ma non ha nessuna causa aperta, nessun processo", ha detto il presidente brasiliano.

