Contratto in Brasile per Dufry.

Lo specialista basilese del commercio al dettaglio esentasse Dufry ha firmato un contratto che gli permetterà di estendere di 650 metri quadrati la sua presenza all'aeroporto brasiliano di Florianopolis, città nel sud del Paese bagnata dall'Oceano Atlantico.

Lo scalo è gestito dalla società Flughafen Zürich. L'espansione è prevista nel nuovo terminal della struttura, la cui apertura avverrà in ottobre, precisa in un comunicato odierno l'azienda renana. I dettagli finanziari dell'operazione non sono stati divulgati.

Il contratto firmato da Dufry prevede due boutique esentasse e un'altra dove la merce sarà invece assoggettata a imposta. Il terminal prossimo all'inaugurazione permetterà all'aeroporto sudamericano di accogliere 8 milioni di passeggeri, una capacità doppia rispetto a quella attuale.

Neuer Inhalt Horizontal Line