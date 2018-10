Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 28 ottobre 2018 8.18 28 ottobre 2018 - 08:18

Gli ultimi sondaggi diffusi prima del secondo turno delle elezioni presidenziali in Brasile danno il candidato di estrema destra Jair Bolsonaro in testa, ma registrano una riduzione sostanziale del suo vantaggio su Fernando Haddad, l'erede politico di Lula da Silva.

L'ultimo sondaggio della Ibope attribuisce a Bolsonaro il 54% dei voti e ad Haddad il 46%, con tre punti che passano dal primo al secondo nell'ultima settimana, mentre quello della Datafolha vede Bolsonaro al 55% ed Haddad al 45%, con una riduzione di 8 punti della distanza fra i due candidati negli ultimi 9 giorni.

Il Brasile arriva al ballottaggio delle presidenziali con Bolsonaro come chiaro favorito, ma Haddad in chiara rimonta nello sprint finale della campagna, uno sviluppo che ha portato l'ex militare, noto per le sue dichiarazioni offensive, a moderare notevolmente il tono del suo discorso politico su Twitter.

