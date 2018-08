Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 6 agosto 2018 21.22 06 agosto 2018 - 21:22

L'ex presidente brasiliano e candidato presidenziale Luiz Inácio Lula da Silva, in carcere per una condanna in secondo grado per corruzione, ha presentato ricorso al tribunale supremo federale per tornare in libertà.

I suoi avvocati hanno chiesto che il leader del Partito dei lavoratori possa ottenere la libertà condizionale, in attesa che il suo caso venga giudicato a livelli più alti dalla giustizia brasiliana.

Sabato scorso dal carcere di Curitiba, l'ex capo di Stato ha lanciato la sua candidatura alle presidenziali del 7 ottobre e ieri il suo partito ha annunciato che il candidato alla vicepresidenza sarà il coordinatore della campagna elettorale ed ex ministro della Giustizia Fernando Haddad.

Secondo i media locali, non si esclude che già in settimana il tribunale supremo possa discutere l'istanza di libertà provvisoria che Lula ha presentato per poter partecipare ai dibattiti elettorali che stanno per cominciare in televisione.

