Questo contenuto è stato pubblicato il 7 aprile 2018 20.33 07 aprile 2018 - 20:33

Lula ha chiesto di potersi consegnare alla polizia solo domenica sera in modo da poter assistere alla finale del Palmeiras contro il Corinthians. È quanto riferisce la Folha de Sao Paulo.

Sarebbe l'ennesimo rimandare la decisione di costituirsi, dopo aver posto oggi come termine prima la messa della mattina per la moglie, poi un pranzo con i familiari.

La polizia sarebbe già pronta a prelevarlo con una macchina per portarlo all'aeroporto di Congonhas. Da lì, l'ex presidente sarebbe trasferito a Curitiba in un jet della polizia. La sede del sindacato è circondata da simpatizzanti di Lula e secondo il quotidiano brasiliano c'è preoccupazione per eventuali incidenti.

