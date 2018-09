Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

6 settembre 2018 14.37

Un magistrato del Supremo Tribunale Federale (Sth) brasiliano ha respinto un ricorso presentato dagli avvocati di Luiz Inácio Lula da Silva per tentare di sospendere la bocciatura della sua candidatura per le elezioni del prossimo 7 ottobre.

Il giudice Edson Fachin non ha accolto l'argomento dei legali contro la decisione del Tribunale Supremo Elettorale (Tse), che ha dichiarato Lula ineleggibile a causa della sua condanna per corruzione e riciclaggio, confermata da un tribunale di secondo grado e per la quale Lula sta scontando dallo scorso aprile una pena di 12 anni.

Il ricorso era stato fatto in base alla richiesta presentata dal Comitato per i Diritti Umani dell'Onu alle autorità brasiliane, perché garantissero a Lula il pieno esercizio dei suoi diritti civili - compreso il suo diritto a presentarsi come candidato alle presidenziali - finché non saranno esauriti tutti i ricorsi riguardo alla sua condanna.

Fachin era stato l'unico magistrato che si era si era espresso a favore dell'autorizzazione della candidatura di Lula nel Tse, sostenendo che la richiesta dell'organismo Onu era vincolante per le autorità brasiliane, ma i suoi sei colleghi si sono opposti alla sua posizione.

