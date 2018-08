Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 3 agosto 2018 14.21 03 agosto 2018 - 14:21

Il Partito dei lavoratori (Pt) del Brasile ha annunciato che domani a San Paolo lancerà ufficialmente la candidatura di Luiz Inácio Lula da Silva in vista delle presidenziali di ottobre per "trasformare il Brasile in un luogo migliore per vivere".

Attraverso le reti sociali, il Pt ha diffuso un comunicato in cui ha precisato che l'ufficializzazione della candidatura del "nostro eterno presidente" Lula, che da aprile sconta una pena a 12 anni di reclusione per corruzione in un carcere di Curitiba, avverrà nella 'Casa de Portugal' di San Paolo.

Allo stesso tempo, il Pt ha anche convocato i militanti ad una "grande marcia" il prossimo 15 di agosto a Brasilia quando si procederà ad iscrivere ufficialmente il nome di Lula da Silva - a cui oggi Papa Francesco ha inviato un breve messaggio di benedizione - quale candidato alle presidenziali presso il Tribunale supremo elettorale (Tse).

Gli esperti segnalano che le condizioni in cui si trova Lula - una condanna in secondo grado per corruzione - secondo la legge brasiliana ne rendono molto improbabile la candidatura, anche se l'ultima parola spetta alla Corte suprema, che deve esprimersi un'ultima volta sulla vicenda.

