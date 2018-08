Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 4 agosto 2018 16.02 04 agosto 2018 - 16:02

Il Partito dei lavoratori (Pt) brasiliano si riunisce oggi a San Paolo per ufficializzare la candidatura di Luiz Inácio Lula da Silva, in carcere dal 7 aprile con una condanna in secondo grado per corruzione, per le elezioni presidenziali del prossimo 7 ottobre.

Nel complesso, fra oggi e domani, si svolgeranno le 'Convention' di 14 partiti brasiliani che devono scegliere quale candidato sostenere nella corsa alla successione del presidente Michel Temer. Le candidature dovranno essere presentate al Tribunale supremo elettorale (Tse) entro domani.

Tutto il Pt è dietro la candidatura di Lula, che appare primo in tutti i sondaggi di opinione con il 30% dei consensi, ma esistono forti contrasti all'interno di questa formazione politica fra vertici e base sull'opportunità di stringere un'alleanza elettorale con il partito socialista brasiliano, che pure si riunisce oggi.

Il Partito social liberale (Psl, destra), invece, ha già formalizzato la candidatura dell'ex capitano dell'esercito Jair Bolsonaro, che rivendica apertamente la dittatura e l'uso delle forze armate in funzione di ordine pubblico. Bolsonaro è al secondo posto nei sondaggi con una media del 17% di preferenze.

Per oggi è anche prevista una riunione della Rete di sostenibilità che ufficializzerà il lancio della candidatura dell'ambientalista Marina Silva, terza nelle preferenze dell'elettorato.

Inoltre in giornata scenderà in campo anche il candidato del Partito della socialdemocrazia brasiliana (Psdb), Geraldo Alckmin, ex governatore del potente Stato di San Paolo. Alkmin è solo quinto nei sondaggi ma ha dalla sua parte un'importante coalizione di partiti che gli permetterà di avere una forte penetrazione in ogni angolo del Paese.

Infine, la candidatura di Ciro Gomes del Partito democratico laburista (Pdt), quarto nelle intenzioni di voto, è già stata formalizzata il 20 luglio scorso.

