Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 9 agosto 2018 18.08 09 agosto 2018 - 18:08

Record di omicidi in Brasile nel 2017: secondo il rilevamento reso noto oggi, durante lo scorso anno si sono registrati 63'880 casi di morte violenta nel paese, pari a una media di 30,8 ogni 100 mila abitanti e con un aumento del 3% rispetto alle statistiche del 2016.

Le cifre, elaborate dal Foro Brasiliano per la Sicurezza Pubblica, rilevano anche un aumento del 20% delle persone uccise dalla polizia, per un totale di 5'144 casi, con una media di 14 casi al giorno.

In aumento anche la violenza contro le donne, tanto per quanto riguarda gli stupri (60'018 casi, con una crescita dell'8%) come per gli omicidi (4'539 casi)

Queste cifre pongono il Brasile fra i paesi più violenti del mondo, sebbene a una certa distanza dai tre paesi con maggiore numero di omicidi a livello globale, tutti in America Latina (El Salvador, Honduras e Venezuela) che registrano medie al di sopra delle 5 morti violente per ogni 100 mila abitanti, secondo cifre dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Neuer Inhalt Horizontal Line