Questo contenuto è stato pubblicato il 15 agosto 2018 15.59 15 agosto 2018 - 15:59

Il Partito dei Lavoratori (Pt) brasiliano ha convocato manifestazioni di protesta a Brasilia per oggi - scadenza finale per l'iscrizione dei candidati per le presidenziali del prossimo 7 ottobre- in appoggio all'ex presidente Luis Inacio Lula da Silva.

La sua candidatura rischia di venir bocciata dal Tribunale Supremo Elettorale (Tse), a causa delle sue condanne penali. Il Pt e il Movimento dei contadini senza terra (Mst) sperano di riunire migliaia di manifestanti oggi davanti alla sede del Tse a Brasilia.

Ieri una delegazione internazionale capeggiata dal Premio Nobel della Pace Adolfo Perez Esquivel ha incontrato la presidente del Supremo Tribunale Federale (Stf), Carmen Lucia Antunes, per discutere del caso dell'ex presidente.

"Ovviamente abbiamo discusso della scarcerazione di Lula, e abbiamo detto alla magistrata che deve capire che lui è un prigioniero politico", ha detto Perez Esquivel dopo l'incontro.

I media brasiliani sottolineano però che le recenti prese di posizione della presidente del Tse, Rosa Weber, e della Procuratrice generale, Raquel Dodge, sembrano indicare che la candidatura di Lula probabilmente sarà bocciata, anche in tempi molti brevi.

La candidatura potrebbe essere respinta dal Tse in base alla cosiddetta "legge della scheda pulita", che dispone che una persona condannata in seconda istanza da un tribunale collegiale - come è appunto il caso dell'ex presidente - non possa presentarsi come candidato.

