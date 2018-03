Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 21 marzo 2018 18.16 21 marzo 2018 - 18:16

Tra le imprese elvetiche ABB è in testa con 328 richieste di brevetti depositate (foto simbolica d'archivio).

Nuovo record in Svizzera e nel mondo per l'innovazione nel 2017. Il numero di domande internazionali di brevetti depositate presso l'Organizzazione internazionale della proprietà intellettuale (OMPI) è aumentato del 4,5%.

Secondo le stime pubblicate oggi a Ginevra dall'OMPI, circa 243'500 richieste - 10'000 in più rispetto al 2016 - sono state avanzate nell'ambito del Trattato di cooperazione in materia di brevetti. La Cina sale al secondo posto spodestando il Giappone e avvicinandosi agli Stati Uniti che sono in testa alla classifica.

La Svizzera, da parte sua, guadagna una posizione piazzandosi all'ottavo rango. La progressione elvetica (+2,8% ) è un po' più elevata di quella del 2016, con il numero di domande che si avvicina a 4500. Tra le imprese svizzere ABB è in testa con 328 richieste depositate. Seguono Philip Morris e Nestec (centro di ricerche losannese di Nestlé).

Neuer Inhalt Horizontal Line