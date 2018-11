Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 25 novembre 2018 10.19 25 novembre 2018 - 10:19

Hanno preso il via a Bruxelles i lavori del vertice Ue straordinario sulla Brexit (foto simbolica d'archivio).

Hanno preso il via i lavori del vertice Ue straordinario sulla Brexit, dove i 27 sono chiamati a dare l'ok politico all'accordo sul divorzio ordinato raggiunto dai negoziatori, dopo momenti di tensione per il veto minacciato dalla Spagna sulla questione di Gibilterra.

I 27 dovranno anche esprimersi sulla dichiarazione politica per le relazioni future.

Prima, come da consuetudine, ci sarà il momento di confronto con il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani, poi continueranno a 27 e infine si unirà anche la premier britannica Theresa May per un intervento.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Sondaggio svizzeri all'estero Sondaggio Cari svizzeri all'estero, le vostre opinioni contano