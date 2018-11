Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Gli ambasciatori dei 27 hanno dato ampio sostegno al testo dell'accordo sulla Brexit, che è pronto quindi per ricevere l'ok formale domani dai ministri.

È quanto apprende l'agenzia di stampa italiana Ansa da fonti diplomatiche europee al termine della riunione degli ambasciatori dei 27. L'unico punto del testo ancora rimasto aperto riguarda l'eventuale estensione del periodo di transizione, che è ancora indicato con "20XX". Gli ambasciatori non hanno lavorato su scenari alternativi dipendenti da eventuali sviluppi politici in Gran Bretagna.

Non si prevede un piano B, è stato spiegato, anche perché Bruxelles "non vuole creare ulteriore insicurezza" e "non possiamo influenzare" la situazione a Londra. Per l'eventuale estensione del periodo di transizione si è in attesa di capire insieme a Londra quanto oltre il 31 dicembre 2020 i britannici possano immaginare di sforare per trovare una soluzione definitiva al confine irlandese senza che scatti il backstop.

