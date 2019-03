Karin Keller-Sutter mette in guardia da un rischio terroristico più elevato per la Svizzera in caso di Brexit senz'accordo. La ministra di giustizia e polizia critica la Commissione europea che intende cancellare d'un colpo tutti i dati di ricerca britannici.

In un'intervista rilasciata alla "NZZ am Sonntag" la consigliera federale liberale radicale in carica da inizio anno mette in guardia da simili lacune nella sicurezza qualora la Gran Bretagna dovesse lasciare l'Unione europea senza un accordo. In futuro sussiste il rischio "che un jihadista inglese entri nel nostro paese senza che noi lo veniamo a sapere".

La Commissione europea farà infatti eliminare tutti i dati inseriti dalle autorità britanniche nella banca dati europea SIS, spiega la sangallese, "e ciò la sera del 29 marzo alle 23.00". Questo avrà conseguenze importanti non soltanto per la popolazione della Gran Bretagna, ma anche dell'Unione europea e, quale membro dello Spazio di Schengen, anche della Svizzera. "Proprio nella lotta al terrorismo i britannici offrono dati preziosi" che in futuro mancheranno. In Svizzera lo scorso anno vi sono stati 439 riscontri su segnalazioni da Londra; la maggior parte riguardava persone sospettate di terrorismo.

La Svizzera non è la sola ad essere preoccupata: di recente diversi rappresentanti di paesi membri dell'UE hanno espresso i propri timori nel corso di un incontro ministeriale, afferma la Keller-Sutter. "La risposta della Commissione è però stata chiara: la Gran Bretagna verrà sganciata da un giorno all'altro". La 55enne ha poca comprensione per la posizione di Bruxelles. "In questo ambito la Commissione europea agisce rigorosamente secondo i propri principi e non primariamente in base agli interessi in materia di sicurezza". La Svizzera cercherà a tempo debito una soluzione bilaterale con Londra.

