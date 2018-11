Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 24 novembre 2018 18.32 24 novembre 2018 - 18:32

L'accordo tra l'Ue e il Regno Unito sulla Brexit non rispetta gli "impegni chiave" presi dalla premier britannica Theresa May con i partner di maggioranza degli unionisti nordirlandesi (Dup).

Lo ha ribadito la leader del partito, Arlene Foster, al congresso a Belfast, sottolineando che "l'unica opzione è guardare oltre l'attuale progetto di accordo" con Bruxelles.

Foster ha rilevato che la May "non è stata in grado di garantire che non verrà introdotto alcun meccanismo di backstop". Con il backstop, il confine tra Irlanda del Nord e Repubblica d'Irlanda resterebbe aperto. Per il Dup questa soluzione manterrebbe Belfast nell'orbita dell'Ue, allontanandola dal resto del Regno.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Sondaggio svizzeri all'estero Sondaggio Cari svizzeri all'estero, le vostre opinioni contano