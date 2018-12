Brexit: libera circolazione, diritti acquisiti con Londra rimangono

I diritti acquisiti grazie alla libera circolazione delle persone con Londra saranno mantenuti anche dopo la Brexit.

Il Consiglio federale ha approvato un accordo in questo senso, proseguendo con la tornata di intese bilaterali volte a evitare una rottura fra Svizzera e Regno Unito una volta che quest'ultimo lascerà l'Unione europea.

Con la Brexit, gli accordi bilaterali che la Svizzera ha sottoscritto con l'Ue non saranno più applicabili alla Gran Bretagna. Con l'intesa approvata dal governo, che rientra nella strategia denominata "Mind the Gap", l'esecutivo vuole tutelare i reciproci diritti e doveri acquisiti, si legge in un comunicato.

Oltre alla libera circolazione delle persone, anche la fornitura di servizi già in corso tra i due Paesi può proseguire. L'intesa disciplina pure i diritti previdenziali e il riconoscimento delle qualifiche professionali. L'accordo riguarda però i diritti dei cittadini svizzeri e britannici già in essere e non quelli di chi emigrerà nell'altro Paese quando l'accordo sulla libera circolazione non sarà più applicato.

Neuer Inhalt Horizontal Line