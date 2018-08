Il ministro britannico per la Brexit, Dominic Raab, ha presentato le grandi linee di un manuale per imprese e cittadini su come cavarsela con i mille problemi che potrebbero sorgere in caso di uscita del Regno Unito dall'Ue senza un accordo.

KEYSTONE/EPA BLOOMBERG POOL/LUKE MACGREGOR / POOL

(sda-ats)