Questo contenuto è stato pubblicato il 17 ottobre 2018 18.53 17 ottobre 2018 - 18:53

"Credo che un accordo possa essere raggiunto e lavoreremo duro nei prossimi giorni, per un accordo che è nell'interesse dell'Ue e del Regno Unito". Così la premier britannica Theresa May entrando al vertice dei leader Ue, a Bruxelles.

Stasera parlerò ai capi di Stato e di governo "dei progressi molto buoni che sono stati fatti" dal vertice di Salisburgo "sull'accordo per l'uscita" dall'Ue e sulla "relazione futura" con l'Unione, ha annunciato la premier britannica in arrivo per al vertice dei leader Ue, dopo l'incontro in bilaterale col presidente della Commissione Jean-Claude Juncker.

"I team negoziali - ha sottolineato - stanno lavorando duramente. Abbiamo sciolto diversi nodi. C'è ancora la questione del backstop", ha ammesso la May, secondo cui "ognuno intorno al tavolo vuole arrivare all'intesa. Credo che l'accordo sia raggiungibile - ha assicurato - e ora dobbiamo far sì che ci sia".

"Da Salisburgo - ha quindi ribadito May - sono stati fatti progressi notevoli. Lavorando duramente nei prossimi giorni e settimane possiamo aggiungere un accordo che è nell'interesse non solo del Regno Unito ma anche dell'Ue".

