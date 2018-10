Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

14 ottobre 2018

Viaggio a sorpresa del ministro britannico per la Brexit Dominic Raab oggi a Bruxelles, per incontrare il capo negoziatore della Ue Michel Barnier.

La notizia è stata diffusa dal dipartimento britannico per l'uscita dall'Ue, riportano i media. Buona parte della discussione tra Raab e Barnier riguarderà la questione delle frontiere irlandesi ancora in attesa di soluzione e nodo cruciale per trovare un'intesa.

