C'è incertezza sulle esportazioni elvetiche con la Brexit in vista.

L'imminente uscita della Gran Bretagna dall'Unione europea genera incertezza tra le aziende elvetiche orientate all'esportazione.

Un'analisi dei dati sulle relazioni commerciali tra la Confederazione e il Regno Unito mostra quali settori saranno maggiormente influenzati dalla Brexit. Per il governo della premier britannica Theresa May il prossimo 29 marzo - data cruciale per trovare un "deal" - si avvicina inesorabilmente, con il conseguente rischio di un'uscita "disordinata" e senza accordo dall'Europa.

Lo scorso 11 febbraio Berna e Londra hanno firmato un accordo commerciale bilaterale che tiene conto dei due differenti scenari. La Gran Bretagna rappresenta il sesto mercato d'esportazione per le merci elvetiche, dopo Germania, Stati Uniti, Francia, Italia e Cina.

Lo scorso anno, quasi un terzo del commercio verso la Gran Bretagna era costituito da prodotti dell'industria chimica e farmaceutica, per un valore di 2,75 miliardi di franchi. L'export verso l'isola britannica è sostenuto in gran parte anche dal settore della gioielleria (1,25 miliardi), delle macchine, apparecchi ed elettronica (1,25 miliardi) e dell'orologeria (1,23 miliardi).

Neuer Inhalt Horizontal Line