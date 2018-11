Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Per una maggioranza relativa di britannici Theresa May resta la leader più affidabile per condurre in porto i negoziati con Bruxelles sulla Brexit. Almeno secondo un sondaggio del centro demoscopico di SkyNews.

La premier conservatrice è indicata come scelta preferibile dal 31% degli intervistati, seguita dal leader dell'opposizione laburista Jeremy Corbyn, al 25%.

Poi l'emergente capofila dei brexiteers ultrà di casa Tory, Jacob Rees-Mogg, in prima linea nella battaglia per sfiduciare May quale leader del suo partito, che con il 18% scavalca di un punto Boris Johnson, altro tribuno del fronte euroscettico. Quinto, infine, al 10%, ancora un conservatore brexiteer: Dominic Raab, dimessosi giusto oggi dalla poltrona di ministro in polemica con la bozza d'intesa sul divorzio dall'Ue patrocinata da May.

