27 luglio 2018

Brucia anche la California. Le fiamme hanno già causato almeno due morti, decine di feriti e l'evacuazione di 10'000 persone, oltre ad aver distrutto 65 edifici mentre almeno altre 500 strutture sono minacciate dal fuoco.

Mentre la Grecia combatteva contro i suoi roghi, il violento incendio sulla costa occidentale americana, chiamato Carr Fire, è divampato lunedì in seguito a un guasto meccanico a un veicolo nella Whiskeytown National Recreation Area. Le fiamme sono divampate velocemente, arrivando a coprire un'area di oltre 27 chilometri quadrati mercoledì sera per arrivare ai 178 chilometri quadrati nella mattinata di venerdì. Al momento, comunicano le autorità, solo il 3% dell'incendio è contenuto: per cercare di domare le fiamme sono stati dispiegati 1750 pompieri e dieci elicotteri. Gli sforzi per ora non hanno portato grandi successi.

Oltre al Carr Fire nel nord, la California brucia anche al centro, dove le fiamme hanno costretto alla maggiore chiusura degli ultimi 30 anni dello Yosemite National Park. Nel sud dello stato un uomo è stato arrestato nelle ultime ore, con il sospetto di aver causato le fiamme nell'area meridionale di Cranston, dove il fuoco sulle montagne di San Jacinto è contenuto solo per il 5%.

