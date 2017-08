Questo contenuto è stato pubblicato il 25 maggio 2017 9.48 25 maggio 2017 - 09:48

I suoi disegni e i suoi personaggi sono conosciuti un po’ in tutto il mondo. Nella Svizzera italiana, da ormai quasi 50 anni Stripy fa sbellicare dalle risate generazioni di bambini. Bruno Bozzetto si confida ai microfoni di tvsvizzera.it.



Sta per compiere 80 anni e per festeggiare i 60 anni dal primo suo cortometraggio animato, Tapum la storia delle armi. Lui è Bruno Bozzetto, animatore, disegnatore e regista italiano, il papà del Signor Rossi, simbolo del cittadino italiano medio alle prese con il malcostume della propria società, autore di indimenticabili film d'animazione come West and Soda, Allegro non troppo e Vip Mio fratello superuomo, di film “dal vero”, come Sotto il ristorante cinese, e di straordinari cortometraggi, come Mister Tao vincitore dell'Orso d'oro al Festival di Berlino nel 1990, e di Cavallette, nominato al Premio Oscar nel 1991.



Pochi sanno però che Bozzetto ha operato anche nel campo della divulgazione scientifica, realizzando con Piero Angela centinaia di filmati inseriti nella rubrica televisiva Quark, e ha ideato e diretto un'infinità di cortometraggi animati, Yes&No, Storia del mondo per chi ha fretta, To bit or not to bit, Adam, Life, Neuro, Olympics, Otto e tanti, tanti altri. Il più noto è forse Europa&Italia, che descrive in modo semplice e sarcastico alcuni stereotipi della società italiana.



Ma BB (come spesso lo chiamano) è stato anche l'ideatore (con lo storico collaboratore Guido Manuli) di Stripy, il personaggio simbolo della sigla di apertura dello storico programma Scacciapensieri proprio della Radiotelevisione Svizzera RSI. Ma questo Stripy, disegnato nel 1973, giusto per essere precisi, chi è o cos'è esattamente? C’è chi dice che sarebbe un elefantino, altri che è un coniglio a strisce colorate, altri ancora un miscuglio di tante cose. Di sicuro il personaggio ha una risata surreale e indimenticabile, passata alla storia della televisione.

E noi abbiamo chiesto a Bozzetto di sapere qualcosa di più. Giusto per scoprire che....