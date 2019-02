Patricia von Falkenstein, la candidata dello schieramento borghese per il seggio in Consiglio degli Stati di Basilea Città.

Una coalizione borghese che raggruppa liberali, PLR, PPD, Verdi liberali, PBD ed evangelici, mira a conquistare l'unico seggio di Basilea Città al Consiglio degli Stati lanciando nella corsa Patricia von Falkenstein, presidente del partito liberale di Basilea Città.

Il seggio, in mano al PS dal 1967, è attualmente occupato dalla socialista Anita Fetz, che non si ripresenta alle elezioni federali di ottobre.

Discussioni sono ancora in corso con l'UDC per sapere se anch'essa intende sostenere Patricia von Falkenstein, hanno indicato oggi i sei partiti della coalizione in occasione di una conferenza stampa a Basilea. La candidatura deve ancora essere approvata dalle assemblee dei partiti interessati.

Strappare il seggio al PS "sarà sicuramente difficile, ma non impossibile", ha dichiarato alla stampa Patricia von Falkenstein che dovrà sfidare la socialista Eva Herzog, responsabile del dipartimento delle finanze di Basilea Città, la cui candidatura deve ancora essere approvata all'assemblea del PS.

