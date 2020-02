Solo le vetture meno inquinanti e le auto in car-sharing potranno circolare sulle strade di Basilea Città a partire dal 2050. Lo prevede un controprogetto ad un'iniziativa in favore delle automobili approvato oggi in votazione.

L'iniziativa che intendeva favorire l'uso delle automobili è stata chiaramente respinta dal 65,2% dei votanti. Il controprogetto elaborato dal Gran consiglio, che mira invece a limitare il traffico automobilistico, è stato approvato dal 53,5% dei votanti. L'affluenza ha raggiunto il 49,8%.

Nella città-cantone, il 57,7% dei votanti ha inoltre bocciato un'iniziativa intitolata "parcheggi per tutti". Il testo esigeva che il Cantone mantenesse un numero sufficiente di posti auto, con la sostituzione ogni posteggio rimosso entro un raggio di 200 metri.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Contenuto esterno Votazione federale del 9 febbraio 2020