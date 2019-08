I dipendenti del Cantone di Basilea Città per viaggi professionali potranno usare l'aereo solo quando il trasferimento in treno supera le sei ore (foto simbolica)

I dipendenti del cantone di Basilea Città che effettuano viaggi per motivi professionali dovranno in futuro prendere il treno invece dell'aereo per qualsiasi trasferimento che non superi le sei ore. Il governo intende così agire contro il cambiamento climatico.

L'esecutivo ha reagito oggi a una mozione del PS che proponeva di fissare il limite ad almeno 1000 km per i viaggi in aereo. Anche se ritiene l'idea buona il governo considera tuttavia la mozione troppo vincolante e privilegia uno strumento meno forte.

Le nuove regole saranno emanate tramite ordinanza e varranno anche per le imprese pubbliche.

