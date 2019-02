Il Ministero pubblico di Basilea città ha messo oggi in guardia dalle cosiddette "love scam" o "romance scam", ossia "truffe amorose" o "romantiche" a mezzo internet.

Una donna ha infatti sporto denuncia dopo essersi fatta sedurre e imbrogliare sul web da un uomo che le ha poi spillato centinaia di migliaia di franchi.

Il truffatore - indica oggi un portavoce della procura basilese - è entrato in contatto con la vittima tramite siti di incontri online o reti sociali e ha presto dichiarato di aver trovato in lei il vero amore. Nel corso della loro relazione virtuale, durata diversi mesi, l'uomo è così riuscito a farsi trasferire a più riprese dei soldi su un conto offshore in Inghilterra.

Stando al portavoce del Ministero pubblico, queste vicende non sono così frequenti, ma possono avere conseguenze finanziarie e psicologiche deleterie per le vittime. Grazie alle loro dichiarazioni d'amore e presentando storie credibili, gli impostori riescono a convincere le vittime a versare loro molto denaro (in questo caso centinaia di migliaia di franchi) e a farle diventare dipendenti dal punto di vista emotivo. Fanno poi perdere le loro tracce.

Alla fine la donna basilese ha deciso di presentare una denuncia, ma quando oramai era troppo tardi e aveva già perso tutto il suo patrimonio.

