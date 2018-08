Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 8 agosto 2018 20.59 08 agosto 2018 - 20:59

La polizia ha arrestato un uomo sospettato di aver tentato di rapinare una banca oggi a Riehen (BS). Secondo le prime informazioni, avrebbe minacciato con un'arma i tre impiegati prima di fuggire a mani vuote.

L'attacco è avvenuto poco prima delle 16.00 presso una filiale della Banca cantonale di Basilea, situata in un centro commerciale, ha indicato il ministero pubblico basilese a Keystone-ATS. I dipendenti sono riusciti a dare l'allarme. Lo stabile dove è avvenuta la tentata rapina è stato chiuso per un'ora e mezza: la polizia non è stata in grado di escludere fin da subito la presenza di eventuali complici.

