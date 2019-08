Il Consiglio di Stato di Basilea Città vieta il combattimento di arti marziali miste tra i famosi rapper francesi Booba e Kaaris, già autori di una megarissa all'aeroporto parigino di Orly un anno fa.

La decisione è stata presa dopo colloqui con le forze di polizia delle due Basilea. Quando ha affittato gli spazi dello stadio della St. Jakobshalle - che si trova in territorio di Basilea Campagna ma è di proprietà di Basilea Città - per una serata di arti marziali miste, l'organizzatore ha nascosto alle autorità che ci sarebbe stata una lotta tra i due musicisti, ha indicato oggi il Dipartimento della pubblica educazione della città-cantone.

L'autorità ha anche appreso che la lotta era stata inizialmente programmata a Ginevra, ma che era stata vietata. I due rapper francesi si erano malmenati allo scalo parigino di Orly, il secondo più importante di Francia dopo l'aeroporto Roissy-Charles de Gaulle, il primo agosto dello scorso anno.

La rissa aveva causato ritardi dei voli e danni stimati in 50'000 euro (circa 55'000 franchi al cambio attuale) ai negozi duty free. Da allora i due rapper hanno indicato di voler combattere in un incontro di arti marziali miste. Per la rissa all'aeroporto di Orly, Booba e Kaaris sono stati condannati a 18 mesi di carcere con la condizionale lo scorso mese di ottobre.

Neuer Inhalt Horizontal Line