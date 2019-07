Il gruppo industriale Bucher ha realizzato nei primi sei mesi risultati in linea con le attese.

Il gruppo industriale Bucher ha realizzato nei primi sei mesi dell'anno risultati globalmente in linea con le attese del mercato. Nonostante un rallentamento della domanda in quasi tutti i settori, la direzione conferma le ambizioni per l'insieme dell'esercizio.

Le nuove commesse hanno raggiunto 1,45 miliardi di franchi, in calo del 4,9% su base annua, ha reso noto in un comunicato odierno il costruttore zurighese di macchine agricole e veicoli in dotazione ai servizi tecnici comunali.

Le vendite nette sono progredite del 6,5% a 1,66 miliardi. Corretta dagli effetti di ambio, la crescita arriva al 9,2%. L'utile netto migliora dal canto suo del 3,8% a 122 milioni.

Nel suo insieme i dati corrispondono alle previsioni effettuate dagli analisti contattati dall'agenzia AWP. Solo l'utile netto supera leggermente le attese più ottimiste.

Forte di questi risultati, la direzioni spera di raggiungere gli obiettivi per l'insieme dell'esercizio, realizzando cifre in linea con quelle dell'anno scorso.

Neuer Inhalt Horizontal Line